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25.05.2018 17:05

Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году

Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
Setl City

«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы». Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2018 представители компаний и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Проект пересадочного узла включает в себя междугородний и международный автобусный вокзал и железнодорожную станцию. Также будет построена развязка с КАД в западной части Мурино, модернизированы перекрестки на автодороге «Санкт-Петербург–Матокса». 

По данным администрации Ленобласти, вокзал в Девяткино может появиться уже в 2019 году, а в целом проект будет завершен в 2021 году. Таким образом, уже через три года жители новых ЖК возле метро «Девяткино», в том числе «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» от Setl City, смогут пользоваться самой современной транспортной инфраструктурой. Отметим, что этим летом подрядчик также планирует завершить реконструкцию перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке возле гипермаркета «Лента». 

Setl City
Setl City

Setl City принимает финансовое участие в строительстве дорог в Мурино. В числе других застройщиков компания финансировала работы по строительству проезда под КАД, соединившего Верхнюю улицу с Мурино. Он был открыт в октябре прошлого года. 

Эксклюзивным брокером ЖК «GreenЛандия-1,2» выступает «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 -  застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия-1 -  застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-82 от 30.12.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations


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