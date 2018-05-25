Сергей Шнуров рассказал о разводе

На своей странице в Instagram музыкант Сергей Шнуров написал, что «с большим сожалением» разводится с супругой.

Запись появилась в соцсети вечером 25 мая. Лидер «Ленинграда» рассказал, что они с Матильдой приняли решение развестись. «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи», – уточняет Шнуров. Он также попросил СМИ не нарушать их личное пространство и не беспокоить звонками.

Пара поженилась в 2010 году, Матильде Шнуровой принадлежит ресторан «КОКОКО» и балетная школа «Айседора».