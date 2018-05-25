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28.05.2018 12:30

Облицовка зданий: честный взгляд на хризотилцементный сайдинг

Каждый строительный материал проходит некий путь от знакомства до принятия профессиональным сообществом и потребителями. Давайте разберемся в причинах
Облицовка зданий: честный взгляд на хризотилцементный сайдинг
фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация

Не горит, не гниет, не размокает

Самый важный плюс хризолитцементного сайдинга  – его исключительная долговечность. Он способен десятилетиями служить, не теряя формы, цвета, не покрываясь ржавчиной и не страдая от атмосферных сюрпризов. 

Хризотилцемент легко переносит воздействие любой агрессивной среды, чем может похвастаться далеко не каждый материал. А еще он не горит сам и не поддерживает горения, обладает низкой теплопроводностью, состоит из природных компонентов и безопасен для здоровья. 

Сейчас промышленность работает над тем, чтобы разнообразить цвета и фактуры сайдинга, но уже сегодня покупателям есть, из чего выбрать. Несколько ходовых цветов и фактур – это только начало.

фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация
фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация

Современно и красиво

Сайдингом из хризотилцемента можно облицевать фасад коттеджа или отдельные здания организаций. Его оптимально использовать для малоэтажных построек, так как он предоставляет огромные возможности для дизайна фасадов. Актуально, свежо и эстетично будет выглядеть любой дом, стены которого требовали косметического ремонта. Сайдинг быстро монтируется, и дом размера 10Х15 метров можно облицевать за неделю. 

Длина панелей сайдинга варьируется от 1200 мм до 2400 мм, ширина может составлять от 190 до 290 мм. Площадь каждой панели достаточно велика, отсюда большая скорость монтажа. Панели могут быть гладкими или иметь фактуру. 

В такой высококонкурентной среде, как отделочные материалы, важна каждая мелочь. Материал обладает множеством достоинств? – хорошо. Он просто и быстро монтируется? – отлично. Он стоит в разумных пределах – просто замечательно.

По всем параметрам сайдинг из хризотилцемента дает фору конкурентам, а практичные потребители обязательно учитывают это. 

фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация
фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация

Облицовываем сами

Производители строительных материалов всегда рекомендуют воспользоваться услугами профессионалов при монтаже и отделке. Если же такой возможности у потребителя нет, то за отделку дома вполне можно взяться и самостоятельно, но для подстраховки запастись чуть большим количеством материала – пока набьете руку, кое-какие панели отправятся на выброс.

Понадобится минимум инструментов: шуруповерт, фреза с усиленным наконечником, пила под названием "болгарка". В качестве крепежа подойдут простые оцинкованные саморезы. При выборе их длины учитывайте не только толщину сайдинга (как правило, 8 мм), но и толщину обрешетки, а также 20 мм на зазор между фасадом и стеной – для естественной вентиляции. 

Сначала мастер монтирует обрешетку из дерева или металла. Обрабатывает деревянную обрешетку антисептиком и огнезащитным составом. После этого надо установить отлив, если цоколь у здания выступает вперед. Подготовительные работы завершаются монтажом соединительного профиля.

В панелях сайдинга делаются отверстия для крепления к обрешетке. Здесь пригодится фреза с усиленным наконечником. Стыки между панелями дополнительно герметизируют. Готовая конструкция может быть дополнительно укреплена скобами, но обычно это не требуется.

Несколько дней работы – и обновленный красивый дом будет готов радовать вас своим безупречным обликом. 

 

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