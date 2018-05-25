Глава МВФ рассказала в Петербурге о “трех тучах"
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2018 25 мая рассказала об опасностях, нависших над мировой экономикой.
По ее словам, хорошей новостью являются темпы роста – «3,8% в прошлом году, 3,9% в этом и, может быть, 3,9% в следующем», – сказала она. Но над будущим «нависли три большие тучи». Первый – это уровень задолженности стран и корпораций. «162 трлн долларов – это намного больше, чем когда бы то ни было», – пояснила она. Вторая – это отток капитала из стран с развивающимися рынками из-за ужесточения денежно-кредитной политики США. «Третья и самая темная туча – стремление некоторых расшатать систему, препятствовать движению услуг и товаров», – сказала Кристин Лагард.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.