Глава МВФ рассказала в Петербурге о “трех тучах"

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2018 25 мая рассказала об опасностях, нависших над мировой экономикой.

Кристин Лагард Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

По ее словам, хорошей новостью являются темпы роста – «3,8% в прошлом году, 3,9% в этом и, может быть, 3,9% в следующем», – сказала она. Но над будущим «нависли три большие тучи». Первый – это уровень задолженности стран и корпораций. «162 трлн долларов – это намного больше, чем когда бы то ни было», – пояснила она. Вторая – это отток капитала из стран с развивающимися рынками из-за ужесточения денежно-кредитной политики США. «Третья и самая темная туча – стремление некоторых расшатать систему, препятствовать движению услуг и товаров», – сказала Кристин Лагард.