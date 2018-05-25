Вячеслав Володин о расследовании крушения MH17: Надо готовиться к разным сценариям
«Посмотрите на мое выражение лица!» – так спикер Госдумы Вячеслав Володин на полях ПМЭФ-2018 в ответ на вопрос «Фонтанки» о том, боится ли он санкций. При этом спикер не исключил возможности новых ограничений в связи с новыми обвинениями в адрес России по делу о гибели малайзийского «Боинга» МH17 на Украине.
«Всегда надо готовиться к разным сценариям, но санкции это путь тупиковый, – сказал Володин. – Когда обвиняют, то та страна, которую обвиняют, должна иметь возможность принимать участие в расследовании. Иначе получается в интересах тех государств, которые делают эти заявления. Нидерланды делают это не в своих интересах, а в интересах США и Великобритании, которые в отношении России развернули недружелюбные действия».
Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды и Австралия не сомневаются, что именно Россия «несет ответственность за развертывание установки «Бук», которая использовалась для того, чтобы сбить MH17».
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.