Вячеслав Володин о расследовании крушения MH17: Надо готовиться к разным сценариям

«Посмотрите на мое выражение лица!» – так спикер Госдумы Вячеслав Володин на полях ПМЭФ-2018 в ответ на вопрос «Фонтанки» о том, боится ли он санкций. При этом спикер не исключил возможности новых ограничений в связи с новыми обвинениями в адрес России по делу о гибели малайзийского «Боинга» МH17 на Украине.

«Всегда надо готовиться к разным сценариям, но санкции это путь тупиковый, – сказал Володин. – Когда обвиняют, то та страна, которую обвиняют, должна иметь возможность принимать участие в расследовании. Иначе получается в интересах тех государств, которые делают эти заявления. Нидерланды делают это не в своих интересах, а в интересах США и Великобритании, которые в отношении России развернули недружелюбные действия».

Вячеслав Володин (справа) Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды и Австралия не сомневаются, что именно Россия «несет ответственность за развертывание установки «Бук», которая использовалась для того, чтобы сбить MH17».