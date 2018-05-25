Премьер-министр Японии призвал страны объединиться и направить КНДР на правильный путь

Премьер-министра Японии Синдзо Абэ призвал международное сообщество объединиться, чтобы направить на верный путь Северную Корею. Об этом он заявил 25 мая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Уже известно, что не будет проведена встреча лидеров КНДР и США. Важно, будет ли Северная Корея соблюдать договоренности, а также вернет ли Пьхеньян похищенных людей», – заявил Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Он также призвал страны объединиться, чтобы направить все усилия на то, чтобы наставить Северную Корею на правильный путь.

«Надо проявить сплоченность, послав четкий сигнал», – отметил он.

Ранее Белый дом обнародовал послание, в котором Дональд Трамп уведомил Ким Чен Ына о том, что отказывается от участия в двусторонней встрече. Переговоры лидеров должны были состояться 12 июня в Сингапуре.