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25.05.2018 16:38

Самые богатые "федеральные врачи" в Петербурге возглавляют Центр Алмазова и Центр онкологии им. Петрова

Ректор Медуниверситета им. Мечникова, главы центров им. Алмазова и онкологии им. Петрова оказались самыми состоятельными среди коллег в  Петербурге. Правда, оценивались только федеральные учреждения, в городских доходы бывают и выше.

Об этом 25 мая сообщает портал «Доктор Питер». Сергей Сайганов, который занял должность ректора СЗГМУ им. Мечникова только в ноябре 2017 года, задекларировал доход в 8,8 млн рублей. Его коллега из Первого меда Сергей Багненко оказался беднее на три миллиона, его доход — 5,7 млн. Ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии Игорь Наркевич задекларировал 3,4 млн – меньше на полмиллиона, чем в прошлый отчетный период. И. о. ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов оказался самым бедным среди руководителей медицинских вузов в Петербурге, его доход в декларации — 3,2 млн рублей. 

Что касается медицинских центров, то по-прежнему самым состоятельным в городе оказался руководитель НМИЦ онкологии им. Петрова Алексей Беляев. Его доход – 8,1 млн рублей. Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦ им. Алмазова, уступил Беляеву, заработав 7,7 миллиона. 

Главный хирург Петербурга и по совместительству директор НИИ физиопульмонологии Петр Яблонский отчитался о доходе в 6 млн рублей. Юрий Янов из СПбНИИ уха, горла, носа и речи заработал 5,9 млн, почти столько же задекларировал Алексей Баиндурашвили из детского ортопедического НИИ Турнера. Директор НМИЦ психиатрии и неврологии Бехтерева Николай Незнанов заработал в прошлом году 5,4 миллиона, Рашид Тихилов из НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена задекларировал чуть меньше пяти миллионов. Самый маленький доход среди коллег показал директор НИИ гриппа Андрей Васин, он заработал 2,7 млн рублей. 

Чтобы стать долларовыми миллионерами, петербургским медикам, видимо,  придется переезжать в столицу. Директор московского НМИЦ им. Блохина заработал в прошлом году 85,6 миллиона рублей.

 


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