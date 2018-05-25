Еще
03:31 26.05.2018
Пришлите свою новость!
02:27
Финский фестиваль камерной музыки забросит десант в Петербург
01:54
«Классику на Дворцовой» споют Роберто Аланья и «певица мира» по версии BBC
01:30
Таксы проскачут «орловскими рысаками» и сыграют в квиддич
01:16
В "Соляном городке» научат ремеслам и «чтению» петербургских фасадов
00:54
Швейцарская прокуратура сняла все обвинения в адрес Платини
00:33
Рязань просит включить ее в «Золотое кольцо России»
00:19
Минобороны: Офицеры ГРУ из доклада Bellingcat по сбитому «Боингу» давно уволены
00:11
В Киеве заявили о тайном переселении в Крым миллиона россиян
25/05
Пассажиры в Пулково ждут высадки из самолёта час, очередь возникла из-за ПМЭФа
25/05
Путин предостерег Запад от перехода «красной линии» в отношениях с Россией
25/05
Путин назвал плохим возможный финал мундиаля Россия - Япония
25/05
Костин трудоустроил Трампа после президентства главой Банка России
25/05
МИД РФ обвинил следствие по крушению MH17 под Донецком в заданности поиска виновных
25/05
Спектакль Театра.doc в Петербурге под угрозой: организаторы говорят о давлении ФСБ
25/05
«Площадь Восстания» проверили за час
25/05
Медведев двинул Дворковича в совет директров "Роснано"
25/05
Петербург подписал соглашение о дальнейшем развитии порта Бронка
25/05
Маск посчитал украинцев россиянами
25/05
"Площадь Восстания" закрыли на проверку
25/05
Грузия переименовала Литву
25/05
Путин: США вредят себе, препятствуя другим странам при расчетах в долларах
25/05
Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме
25/05
В лофт-проекте «Этажи» закрывается книжный магазин «Факел»
25/05
На КАД сгорел автобус
25/05
Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли
25/05
Британию попросили прекратить задержания россиян
25/05
Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге
25/05
В Петербурге стартует фестиваль талантливых детей с ограниченными возможностями
25/05
«Спасти "Ленинград" от разложения»: вышел новый альбом «Сплина»
25/05
В Петербурге начнут производить новые двигательные компоненты для АЭС и судостроения
25/05
Смольный подписал соглашение о 3-звездочной гостинице на Среднем проспекте
25/05
Путин пообещал, что в 2024-м не пойдет на выборы
25/05
СМИ: Заместителем Шойгу станет Криворучко из «Калашникова»
25/05
Смольный создаст спорткластер вместе с экс-поп-дивой и галеристкой Анной Бариновой
25/05
Сергей Фурсенко заявил, что у «Зенита» после смены стадиона обновился состав болельщиков
25/05
Собчак высказалась в поддержку Сенцова на презентации фильма о своём отце
25/05
Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России
25/05
Комиссия ЕС по защите прав потребителей включила Finnair в чёрный список
25/05
Строитель Лахта Центра намерен запустить трамвай до Колпино
25/05
Смольный выгнал торговцев с «Мотостолицы»
25/05
Орешкин и Кудрин ответили телеграм-инсайдерам
25/05
В Петербурге построят Речной вокзал за 2,1 млрд рублей
25/05
Сарри выбрал «Челси», а не «Зенит»
25/05
Путин: России нужны инвестиции, но не как подачка
25/05
В Петербурге – 6-балльные пробки и «телепорт» в Германию
25/05
Норвежский лосось мало ел и из-за этого подорожал до рекордного уровня
25/05
Путин: Россия готова защитить Европу
25/05
Путин: «Боинг» над Донбассом сбила не российская ракета
25/05
Путин о санкциях: Все играют в футбол по правилам дзюдо
25/05
Военный борт помешал приземлиться пассажирскому самолету в аэропорту Подмосковья
25/05
Porsche объявил об отзыве игрушечных машинок
25/05
Временная свобода обошлась Харви Вайнштейну в миллион долларов
25/05
Японский премьер мечтает о матче Россия - Япония в финале ЧМ-2018
25/05
Трамп опять передумал: он собирается встречаться с Ким Чен Ыном
25/05
Путин призвал не делать из Ирана Северную Корею
25/05
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ожившая Скрипаль, бесогон Михалков и вечный Мединский
25/05
Сергей Шнуров рассказал о разводе
25/05
Глава МВФ рассказала в Петербурге о “трех тучах"
25/05
Назван режиссёр нового «Бонда»
25/05
Вячеслав Володин о расследовании крушения MH17: Надо готовиться к разным сценариям
25/05
Премьер-министр Японии призвал страны объединиться и направить КНДР на правильный путь
25/05
Самые богатые "федеральные врачи" в Петербурге возглавляют Центр Алмазова и Центр онкологии им. Петрова
25/05
Макрон: Совбез ООН должен помочь в устранении торговой напряженности
25/05
Путин: Россия будет расширять пространство свободы
25/05
В «Газпром нефти» назвали справедливую цену нефти
25/05
На последнем звонке в Пензе «мертвый» голубь подвел школьника
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
26.05.2018 02:27

Финский фестиваль камерной музыки забросит десант в Петербург

Финские музыканты сыграют 5 июня во дворце Белосельских-Белозерских в Петербурге. Концерт станет послесловием к столетнему юбилею Финляндии, который она отмечала в 2017 году, и предисловием к летнему Фестивалю камерной музыки в Кухмо, поясняют организаторы.

Руководитель фестиваля Владимир Мендельсон и четыре музыканта из Суоми, которые регулярно выступают в Кухмо, представят программу «Финляндия 100», в которую войдут «Грустный вальс», ноктюрн и два танца самого знаменитого финского композитора Яна Сибелиуса, «Молчаливые леса» Антонина Дворжака, фортепианный квартет Феликса Мендельсона и фортепианный квинтет Эрнё Донаньи.

Ежегодный Фестиваль камерной музыки пройдёт в небольшом городке Кухмо на востоке Финляндии с 14 по 28 июля. Он полюбился любителям классической музыки за свою дружескую и почти домашнюю атмосферу. В течение двух недель мероприятия камерные концерты проходят с утра до поздней ночи, а между необычными площадками, среди которых есть деревянная церковь и даже школа, гости и музыканты передвигаются пешком или на велосипеде, а вечером собираются у костра. Подробнее.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
25.05.2018 18:13

Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры

«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16

Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли

24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
Setl City
25.05.2018 17:05

Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году

«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Финский фестиваль камерной музыки забросит десант в Петербург
Комиссия ЕС по защите прав потребителей включила Finnair в чёрный список
Петербург предложил Финляндии стать партнёром инновационного форума
Финский парламент усиливает меры безопасности после утечки в СМИ
Норвежский лосось мало ел и из-за этого подорожал до рекордного уровня
Летом Финляндия ждет наплыва китайских туристов
На тушение лесных пожаров в Финляндии брошены спасатели, пограничники и военные
В Финляндии собак стало больше, чем жителей Хельсинки
Новым владельцем "Йокерита" может стать его бывший нападающий
Богатым финнам станет труднее уходить от налогов
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Финский бизнес в России: под страхом санкций, но с верой в себя
Зачем финны рубят свой лес
Выходные 12-13 мая: музыка, птицы и мотогонки
Куда уходит Prisma?
Жаркое финское лето. Гид по фестивалям
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме

Валерий Сюткин, фото - Вячеслав Зитев/Интерпресс

Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге

Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли

Новости компаний
Setl City
25.05.2018 18:13
Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры
«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
ГК «ЦДС»
25.05.2018 12:51
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением «Семейной ипотеки»
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением субсидированного ипотечного кредита со ставкой 6%. Средства предоставлены банком «ДельтаКредит».
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40
СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.