Финский фестиваль камерной музыки забросит десант в Петербург

Финские музыканты сыграют 5 июня во дворце Белосельских-Белозерских в Петербурге. Концерт станет послесловием к столетнему юбилею Финляндии, который она отмечала в 2017 году, и предисловием к летнему Фестивалю камерной музыки в Кухмо, поясняют организаторы.

Руководитель фестиваля Владимир Мендельсон и четыре музыканта из Суоми, которые регулярно выступают в Кухмо, представят программу «Финляндия 100», в которую войдут «Грустный вальс», ноктюрн и два танца самого знаменитого финского композитора Яна Сибелиуса, «Молчаливые леса» Антонина Дворжака, фортепианный квартет Феликса Мендельсона и фортепианный квинтет Эрнё Донаньи.

Ежегодный Фестиваль камерной музыки пройдёт в небольшом городке Кухмо на востоке Финляндии с 14 по 28 июля. Он полюбился любителям классической музыки за свою дружескую и почти домашнюю атмосферу. В течение двух недель мероприятия камерные концерты проходят с утра до поздней ночи, а между необычными площадками, среди которых есть деревянная церковь и даже школа, гости и музыканты передвигаются пешком или на велосипеде, а вечером собираются у костра. Подробнее.