Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет

До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс рублей.

Важно помнить, что вычет полагается не только на саму кассу, но и на работы по ее установке, и, конечно, услуги оператора фискальных данных (ОФД*) – для тех предпринимателей, которые успеют подключиться до 1 июля 2018 года.

Бесплатно

Часто бизнес затягивает с переходом на новую аппаратуру, однако «Платформа ОФД», крупнейшая компания-оператор фискальных данных России, готова предоставить дополнительную мотивацию. При подключении предприниматели на ЕНВД и ПСН смогут бесплатно пользоваться услугами «Платформы ОФД» до 1 июля 2018 года: времени будет достаточно, чтобы спокойно протестировать личный кабинет и оценить функционал системы.

Учитывая, что на рынке есть кассы, стоимость которых можно полностью вернуть через налоговый вычет – смарт-терминал Эвотор 7.2 за 17990 р – предпринимателю остается лишь приобрести ее и подключить к ОФД до 1 июля.

В одном окне

«Онлайн-касса» – это сочетание кассы, фискального накопителя и оператора фискальных данных. Можно потратить немало времени, подбирая все элементы так, чтобы они подходили друг другу и вашим нуждам. Интернет-магазин «Платформа ОФД» упростит этот процесс: там можно приобрести терминал или кассу, фискальный накопитель и услуги ОФД одновременно.

Реклама из чека

Брендируйте кассовые чеки, размещая на них название своей компании и логотип. Услуги «Именной чек компании», «Брендированное сообщение» и «Логотип в чеке» можно подключить прямо через личный кабинет «Платформы ОФД».

Удобная отчетность

Еще сильнее расширить функционал ОФД можно с помощью приложений, размещенных в магазине market.platformaofd.ru. В частности, эти приложения позволят синхронизировать данные с сервисами 1С и инструментами учета, благодаря чему бухгалтеру вести его станет гораздо проще.

*ОФД – оператор фискальных данных, ФН – фискальный накопитель, ЕНВД – единый налог на вмененный доход, ПСН – патентная система налогообложения