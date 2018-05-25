Макрон: Совбез ООН должен помочь в устранении торговой напряженности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане усилить влияние Совбеза ООН на международной арене.

«Давайте укрепим роль Совбеза, чтобы дальше работать над сильным многосторонним подходом», – сказал он, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2018. Площадка должна быть полезна, в том числе «для устранения торговой напряженности», – отметил он. Макрон также призвал не забывать о других форматах, например, «большой семерке» и «большой двадцатке».

Франсуа Макрон Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

По его словам, Франция и другие страны ЕС хотят воплотить в жизнь эту идею.

«У нас во Франции отвага вернулась к нам в сердца и умы. Надеюсь, она вернулась к другим странам", – подчеркнул он.