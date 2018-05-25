Путин: Россия будет расширять пространство свободы

Президент России Владимир Путин, выступая 25 мая на пленарном заседании петербургского экономического форума, рассказал о планах развития страны. По его словам, в центр развития планируется поставить человека, также глава государства заверил в намерении расширять свободы в разных сферах.

Как заявил глава государства, страны мира борются с неравенством, за сохранение национальной культуры, самоидентичности и суверенитета, в России озабочены комплексом всех этих проблем.

Владимир Путин Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Он также отметил, что развитие Российского государства строится на нескольких постулатах. Один из них – человек. «Каждый должен иметь возможность проявить себя в общественной стезе, волонтерской, на производстве или госслужбе, иметь возможность на успешный жизненный и профессиональный старт. Для этого мы запустили целую линейку для продвижения целеустремленной молодежи, в том числе развиваем институт наставничества. Россия – страна возможностей», – заявил Путин. Он также отметил, что намерен расширять пространство свободы, что необходимо для развития сильного общества.

Такое стремление поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. В своем выступлении он отметил, что в партнерстве с Евросоюзом Россия сможет добиться поставленных задач: «Владимир Путин заявил цели, в рамках которых человек мог бы самовыражаться в обществе, которое полно доверием к нему, демократии и прогресса сильного среднего класса».