В «Газпром нефти» назвали справедливую цену нефти

Нефть должна стоить около 50 – 60 долларов за баррель для того, чтобы обеспечить долгосрочный мировой спрос на «черное золото». Как пишет РБК, об этом 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков.

Он подчеркнул, что такая цена нефти является «справедливой» – она позволит компаниям зарабатывать, но при этом не допустит перенасыщения рынка и резкого роста добычи сланцевой нефти.

Напомним, ранее в ходе форума глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что на цену нефти оказывают серьезное влияние санкции, введенные США. Он уточнил, что под санкциями сейчас находится около трети мирового запаса нефти. По его мнению, это может привести к резкому росту стоимости сырья.

Отметим, сегодня на биржах нефть марки Brent стоит около 77 долларов за баррель.