В России проводят эксперимент с дорожными ограждениями

В России стартовал эксперимент по использованию нового вида дорожных ограждений. Речь идёт о конструкциях из композитных материалов. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Госавтоинспекции страны.

В частности, новые быстровозводимые ограждения в рамках эксперимента появились в Ижевске и на трассе М-7 «Волга». Предполагается, что композитные разделители должны быть более дешевы, компактны и просты, а также будут обладать более долгим сроком службы.

Идея расширить эксперимент, действующий сейчас в 14 регионах России, принадлежит Росавтодору. Правда, пока в ГИБДД говорят о ряде минусов нового вида разделителей. Среди них – сильное влияние геометрических параметров дороги и цена, которая не сильно отличается от стоимости классических «отбойников».

В необходимости разделителей между встречными полосами уверены все эксперты. По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло больше 169 тысяч аварий. Почти каждая десятая – результат лобовых столкновений, совершенный при нарушении правил обгона.