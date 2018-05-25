На последнем звонке в Перми «мертвый» голубь подвел школьника

Танец на выпускном в одной из пермских школ должен был закончиться романтичным взлетом голубей из рук учеников. Однако одна из птиц камнем упала на асфальт.

Смотреть в новом окне скриншот видео с сайта vk.com, группа "Типичная Пенза"

Под видео, которое было опубликовано в соцсетях, пользователи предположили, что выпускник нервничал и случайно птицу придушил. Запись заканчивалась съемкой все же взлетевших в небо голубей, и финал истории в кадр не попал. Чуть позже в Интернете появилась запись этого же эпизода, но с другого ракурса. На ней видно, что птица все же ожила, но лететь отказалась и пошла пешком. Орнитологи предполагают, что голубь мог просто уснуть, пригревшись в руках выпускника, или же птица была больна.

В самой школе №65/23, неожиданно оказавшейся в центре внимания, заявили, что ни дети, ни птицы на выпускном не пострадали.