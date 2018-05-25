Макрон предложил Путину брать пример с Пьера Безухова
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на пленарной сессии «ПМЭФ-2018» предложил Владимиру Путину и лидерам других стран брать пример с героев «Войны и мира» – Пьера Безухова и Платона Каратаева.
«Сегодняшний день подсказывает, что доверие на международном уровне начинает расшатываться», - сказал он, рассуждая о теме форума, которая была сформулирована как «экономика доверия». По мнению Макрона, «доверие – это способ верить в себя, чтобы поверить другому». В качестве примера он привел произведения Льва Толстого. «Безухов заразился оптимизмом Каратаева и в результате стал сильнее благодаря контакту с другим человеком. Это нам и стоит строить сегодня», – пояснил он.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.