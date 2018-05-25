Макрон предложил Путину брать пример с Пьера Безухова

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на пленарной сессии «ПМЭФ-2018» предложил Владимиру Путину и лидерам других стран брать пример с героев «Войны и мира» – Пьера Безухова и Платона Каратаева.

«Сегодняшний день подсказывает, что доверие на международном уровне начинает расшатываться», - сказал он, рассуждая о теме форума, которая была сформулирована как «экономика доверия». По мнению Макрона, «доверие – это способ верить в себя, чтобы поверить другому». В качестве примера он привел произведения Льва Толстого. «Безухов заразился оптимизмом Каратаева и в результате стал сильнее благодаря контакту с другим человеком. Это нам и стоит строить сегодня», – пояснил он.