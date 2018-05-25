Рекультивацией Новоселок займется реконструктор Муринского парка

Центр комплексного благоустройства выбрал подрядчика на рекультивацию мусорного полигона Новоселки. Им стала компания «ПРОФИСТРОЙ Северо-Запад», которая сейчас работает в Муринском парке.

Информация о победителе опубликована на сайте госзакупок 25 мая. При вскрытии конвертов обнаружились два участника: cам «Профистрой», снизивший стартовую цену в 755,6 млн лишь до 755,5 млн рублей, и ООО «Строительная компания Юнит» (752,9 млн). Вторую заявку отклонили. Причина: «В составе заявки не представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки».

В рамках данного контракта предполагается вынос границ участка, устройство дренажа, технический этап рекультивации и устройство дорожной сети. Срок — до 30 октября 2020 года.

Напомним, утвержденный проект рекультивации уже прошел экологическую экспертизу и общественные слушания. Процесс делят на два этапа — технологический (3 года) и биологический (4 года). В ходе первого планируется выравнивание 35-метрового террикона и его закрытие защитным изолирующим слоем с применением современных материалов, строительство локальных очистных сооружений сточных вод и станции активной дегазации свалочных газов. К концу 2020 года собираются перейти к подготовке почвы, посеву травы и высадке деревьев. Общая стоимость составляет порядка 2 млрд, из которых 600 млн — это расходы инвестора на станцию активной дегазации.

Компания «Профистрой Северо-Запад» является крупным подрядчиком комитета по благоустройству. В частности, она проводит реконструкцию второго участка Муринского парка восточнее Гражданского проспекта за 371 млн рублей. Кроме того, та же компания работала в сквере на Красной улице, строила электросети и фонари в различных районах.