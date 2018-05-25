Как «Фонтанка» сходила на ПМЭФ-вечеринку от «РЖД»

Для участников ПМЭФ сыграли концерт «БИ-2» и Диана Арбенина. Так «РЖД» хитростью заманили VIP-гостей в новый Музей железных дорог.

Новенький Музей железных дорог еще помнит километровые очереди до самого Балтийского вокзала. Они выстраивались на открытии полгода назад. Теперь, во время Петербургского экономического форума, музей предстал в новой роли – на несколько часов он превратился в концертную площадку. Гости начали прибывать в полдевятого вечера. В отличие от обычных концертов, в этот раз тем, кто приехал пораньше, повезло. Гостям предлагали присоединиться к одной из экскурсий или взять аудиогид и обойти музей самостоятельно.

Петербургский музей – по мировым меркам огромный. И посмотреть хочется все: в историческом здании старого депо стоит самый первый паровоз в России, построенный отцом и сыном Черепановыми, и вагон последнего китайского императора Пу И. А чего стоит последний пассажирский паровоз, построенный в 1956 году! Гигантская машина развивала скорость до 125 км/ч.

Весь маршрут по музею официально рассчитан на 4,5 часа. Краткая прогулка только раззадоривает аппетит. Дело не только в экспонатах – в музее созданы интересные инсталляции. К примеру, авторы оцифровали гигантскую панораму Великого сибирского пути – Транссиба. Акварельный рисунок длиной 955 метров был создан в конце XIX века художником и путешественником Павлом Пясецким. Сейчас он хранится в Эрмитаже. В музее эту панораму транслируют на круговых экранах под гудки паровозов и аудиолекцию.

VIP-гостям музей особенно понравился. Чтобы уединиться на деловой разговор, достаточно просто зайти за любой паровоз. «Жаль, что здесь не проводят ПЭФ», – обсуждали они в курилке.

Для гостей в новом стеклянном корпусе организовали фуршет, прямо перед макетом паровоза Эр-791-81 в разрезе. Играл легкий джаз, в воздухе ощущалась идиллия. Гости разбрелись по музею, общались и ждали начала концерта. Смотрители пытались выгнать из корпуса случайно залетевшего голубя.

Вообще-то здание не предусматривает концертов и приемов, но организаторы выкрутились. Еду для фуршета подавали через тамбур пассажирского вагона начала ХХ века. Для гримерок «БИ-2», «Ночных снайперов» и симфонического оркестра Мариинского театра во дворе установили палатки.

Сцену и вовсе организовали на поворотном круге – на фоне паровоза СО – Серго Орджоникидзе – 1934 года, с красной звездой и надписью «Вперед к коммунизму!». Ради зрительских трибун музейщикам пришлось отогнать 4 электровоза. Таким образом, «зал» расположился между одним из первых пассажирских тепловозов серии ТЭП-70 1970-х годов. Тепловозы этой модели произвели революцию – позволили нарастить объем перевозок, не повышая количество потребляемого топлива. С другой стороны «зал» ограничивал тренажер «Машинист тепловоза».

Наконец концерт начался. Не обращая внимания на пиджаки и вечерние платья, публика хлынула к самой сцене. Концерт начала группа «БИ-2», затем подхватила Диана Арбенина. Если вы думаете, что серьезные люди не складывают пальцы в «козу», ошибаетесь. Все, как обычно. И места на трибуне занимают друг другу. И снимают происходящее на смартфон. Может показаться, что танцевать в ботинках не очень удобно. Отвечаем: на вечеринки люди в пиджаках надевают кроссовки. Правда, большинство девушек по-прежнему на шпильках. Есть еще место для продвижения феминизма.

После того как на сцену вернулась «БИ-2», публика окончательно пустилась в пляс. Благо поблизости, прямо межу электровозами, организовали бар. Паровоз на импровизированной сцене работал в качестве дым-машины.

В курилке рассказывали анекдоты: «Есть у тебя финансист хороший?» – «Есть». – «Дай телефон». – «Так ему ж ещё три года сидеть...» А заодно вздыхали, как хорошо летом в Питере. «В Питере пить», – посмеивались они.

Для музыкантов и гостей форума Петербургский экономический форум чем-то напоминает Новый год. Те же несколько дней вечеринок, для кого траты, для кого – заработки. Вот только летом знакомиться приятнее, особенно когда вечеринки устраивают в современном гигантском музее.

Елена Вавилова,

«Фонтанка.ру»