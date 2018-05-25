Петербург растерялся: пробок нет

ПМЭФ-2018, визит президентов и глав правительств, подготовка к Дню города – всё это, казалось бы, должно остановить Петербург. Вдруг оказалось, что ситуация в навигаторах не соответствует тому, что есть на самом деле.

Пара англичан изучает меню ресторана на Конюшенной площади. В это же время к ближайшему магазину с сувенирами подвозят группу туристов – сотрудник даёт указания водителю, где припарковаться. Центр буквально наводнён автобусами и пешеходами. Смесь запахов и языков: в одном месте сходятся британцы, англичане, индийцы. Тут же снуёт группа школьников, выражаясь на могучем русском так, что не каждый взрослый сможет повторить. Петербуржцам придётся привыкать – как минимум в ближайшие 1,5 месяца город больше нам не принадлежит. Автомобилистам ещё хуже.

«У нас две беды: ПМЭФ и чемпионат мира по футболу», – с грустной иронией говорили сотрудники ГИБДД ещё утром 25 мая. Как раз в тот момент, когда стало понятно, что район Шушар оказался в блокаде, жители Пушкина задыхались в пробках, а проехать по Пулковскому шоссе и КАД было практически невозможно. На вопрос «Фонтанки» о Дне рождения города прозвучал ответ: «Это мелочи». Тогда мы взглянули в навигатор и поняли: пустяковых закрытий в такой ситуации быть не может. Петербург и без того задыхающийся в пробках, особенно на юге, симпатично «алел» и в центральной части.

Но что-то с навигатором пошло не так. Садовая улица оказалась непривычно пуста: проезд свободен в обе стороны. Не наблюдалось проблем и на Невском проспекте, разве что немного плотно было перед светофором у Малой Морской улицы в сторону Дворцовой площади. Но это «бутылочное горлышко» забито почти всегда. Всё ещё пытаясь сверяться с данными карт, «Фонтанка» направилась на Большую Конюшенную. Ход этот был сделан почти наверняка: слишком узкая улица перегружена систематически. Виной тому стоянка вторым рядом. Счет тех, кому нужно остановиться хотя бы на минуту, подходит к десятку. Но, несмотря на это, машины едут.

На набережной канала Грибоедова слишком много пешеходов и машин. Но и там реальная картина не соответствует информации на картах. Свободными оказались набережные Лебяжьей канавки и Фонтанки в обе стороны.

Полчаса спустя на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта дежурит инспектор ГИБДД. Он спокоен. А водители уже нет: хоть и с задержкой, но вступило в силу закрытие движения по площади Островского (там пройдёт Фестиваль мороженого). Не успевая на «зелёный», автомобилисты всё равно выезжают на перекрёсток. Даже в отдалении начинает быть слышен «оркестр» клаксонов. Так водители встречают тех, кто нарушает. Это – первая пробка, встретившаяся «Фонтанке» днём.

Причиной сбоя навигаторов, скорее всего, стали Петербургский международный экономический форум и техника, применяемая для обеспечения безопасности его участников. С чудесами, созданными при помощи техники ФСО, жители города на Неве сталкиваются не впервые. Как правило, во время крупных мероприятий происходят «перебросы» геолокации. Например, находясь в центре города, автомобилист может увидеть себя в аэропорту. В Москве такое тоже фиксировали. Иногда GPS отправлял людей на берега Атлантического океана. С «телепортациями» навигаторы умеют бороться. Так, например, «Яндекс» научил систему предупреждать о сбоях в момент резких скачков сигналов.

Любопытно, что и при движении из Экспофорума (места, где проходит ПМЭФ-2018) в центр Петербурга днём 25 мая некоторые водители тоже не заметили серьезных проблем.

Но не всё так гладко. Заторы всё же возникают. В первую очередь, из-за внезапных закрытий дорог ради проезда кортежей. С утра уже стояли на КАД в районе нескольких развязок. В частности, с Шафировским проспектом, Мурманским и Колтушским шоссе. По словам автомобилистов, пробка оказалось такой, что люди воспользовались возможностью и выходили загорать из машин. «200 метров ехал час», – возмущается петербуржец. И это явно только начало испытаний: впереди вторая беда, чемпионат мира по футболу откроется в Петербурге 14 июня.

Мария Цыганкова,

«Фонтанка.ру»