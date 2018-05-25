Кировский завод потратит больше миллиарда на техническое перевооружение

Правительство Петербурга и Кировский завод подписали на ПМЭФ-2018 соглашение о том, что предприятие до 2020 года проведет техническое перевооружение своих металлургических мощностей и превратит их в высокотехнологичное производство сталей и сплавов.

Согласно подписанному 25 мая документу, производством сталей займется ООО «НПО «Лаборатория специальных сталей и сплавов» – «дочка» завода. В год она по плану будет выпускать более 30 тыс. тонн сортового проката из прецизионных сплавов, которые смогут использоваться в оборонной, автомобильной и нефтяной промышленности, в энергетическом машиностроении, двигателестроении и авиакосмической сфере. Будет создано 170 новых рабочих мест. Планируемая годовая выручка предприятия — 6 млрд рублей.

Общая сумма инвестиций в проект составит около 1,39 млрд рублей, из которых 920 млн будет направлено на закупку нового оборудования. Фонд развития промышленности РФ предоставил Кировскому заводу льготный заем в 455 млн рублей сроком на пять лет. Выход на окупаемость ожидается в течение трех лет.