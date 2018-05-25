Путин: Санкционные войны подрывают мировую экономику
Санкционные войны подрывают мировую экономику. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в ходе ПМЭФ-2018
«Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а подрыв основ», – сказал он. По мнению президента, такими основами были свобода предпринимательства и торговли, устойчивость и предсказуемость правил. При этом были в ходу традиционные формы протекционизма – пошлины и субсидии. Им на смену пришли «надуманные предлоги со ссылками на интересы национальной безопасности».
«Запущенная спираль санкций и ограничений раскручивается и бьет по большему числу стран и компаний, – сказал Владимир Путин. Эти последствия могут наложиться на «непредсказуемые технологические перемены». «Это может привести к системному кризису, с которым мир давно не сталкивался», – заключил он.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.