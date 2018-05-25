Путин: Санкционные войны подрывают мировую экономику

Санкционные войны подрывают мировую экономику. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в ходе ПМЭФ-2018

«Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а подрыв основ», – сказал он. По мнению президента, такими основами были свобода предпринимательства и торговли, устойчивость и предсказуемость правил. При этом были в ходу традиционные формы протекционизма – пошлины и субсидии. Им на смену пришли «надуманные предлоги со ссылками на интересы национальной безопасности».

«Запущенная спираль санкций и ограничений раскручивается и бьет по большему числу стран и компаний, – сказал Владимир Путин. Эти последствия могут наложиться на «непредсказуемые технологические перемены». «Это может привести к системному кризису, с которым мир давно не сталкивался», – заключил он.