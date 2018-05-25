Развязку КАД в сторону Стрельны закроют на несколько часов

Два съезда с КАД, в сторону Стрельны и к Пескам, будут перекрыты на несколько часов. Об этом 25 мая предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщают в ведомстве, закрытие пройдёт с 21:00 28 мая до 06:00 29 мая. В это время будут недоступны съезды с внутреннего кольца КАД (86-й километр дороги) в сторону деревни Пески и с внешнего кольца – в направлении Стрельны (56-й километр).

Отмечается, что на обеих развязках продолжатся работы по восстановлению технических средств организации движения.