Жаров ждет нового, «пресекательного» закона для «Яндекса» и Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал новые законодательные запреты для «Яндекс» и Google, если те не прекратят индексировать пиратские сайты. Об этом он заявил журналистам 25 мая в кулуарах петербургского экономического форума.

«Яндекс» и Google индексирует пиратские ресурсы. При запросе пользователей они их выдают, и это проблема», – отметил Жаров.

По его словам, путем решения проблемы может стать заключение меморандума. «Саморегулирование лучше, чем блокировка», – рассудил глава Роскомнадзора. Однако, по утверждению Жарова, поисковые машины не идут на диалог.

«Правообладателям и депутатам придется подумать о новом, пресекательном законе, который будет агрессивным для поисковых машин, но это не сфера Роскомнадзора, мы – исполнительный орган», – заявил он.