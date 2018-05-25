Жаров ждет нового, «пресекательного» закона для «Яндекса» и Google
Глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал новые законодательные запреты для «Яндекс» и Google, если те не прекратят индексировать пиратские сайты. Об этом он заявил журналистам 25 мая в кулуарах петербургского экономического форума.
«Яндекс» и Google индексирует пиратские ресурсы. При запросе пользователей они их выдают, и это проблема», – отметил Жаров.
По его словам, путем решения проблемы может стать заключение меморандума. «Саморегулирование лучше, чем блокировка», – рассудил глава Роскомнадзора. Однако, по утверждению Жарова, поисковые машины не идут на диалог.
«Правообладателям и депутатам придется подумать о новом, пресекательном законе, который будет агрессивным для поисковых машин, но это не сфера Роскомнадзора, мы – исполнительный орган», – заявил он.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.