Летом Финляндия ждет наплыва китайских туристов

Тысячи китайцев приедут в составе туристических групп на озеро Сайма летом этого года. Об этом сообщает Yle со ссылкой на турагентства Поднебесной.

В этом году 4 крупнейших китайских оператора включили южную Финляндию в свои пакетные туры. В четверг, 24 мая, регион озера Сайма был представлен на крупнейшей туристической ярмарке Китая. По подсчетам финской стороны и китайских туроператоров, несколько тысяч человек приедут в Финляндию летом 2018-го. Кроме того, китайцы могут помочь финнам расширить сезон, так как они бронируют поездки на сентябрь.

Зимой туристы из Китая предпочитают Лапландию, а летним направлением постепенно становится озеро Сайма.

Напомним, что число китайских туристов в Суоми растет год от года. В 2017-м Финляндия выдала жителям Поднебесной 34 тысячи виз, что является абсолютным рекордом для этой страны.