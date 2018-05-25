Продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, сдался полиции

Обвиняемый в изнасиловании американский продюсер Харви Вайнштейн сам пришел в полицейский участок в Нью-Йорке. Там его арестовали.

Об этом 25 мая сообщает американская пресса. Ожидается, что вскоре его доставят в суд, чтобы решить вопрос о залоге, в CNN называют возможную сумму в два миллиона долларов. Возле здания, где расположен полицейский участок, столпились журналисты. В американской прессе сравнили его появление перед арестом с проходами по красной ковровой дорожке. Вайнштейна обвиняют в изнасиловании и склонении к оральному сексу.

Напомним, осенью 2017 года десятки женщин заявили, что до них на протяжении нескольких лет домогался Вайнштейн. Уголовные дела в отношении продюсера также возбуждены в Лос-Анджелесе и Лондоне. Скандал в Голливуде даже увековечили в виде скульптуры «Кастинг на диване». Вайнштейн приглашает девушек на кастинг с рукой, прижатой к паху. В ней он сжимает статуэтку «Оскара».