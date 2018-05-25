Ольга Голодец определила срок “прорывных результатов” в российском футболе

Через четыре-пять лет российский футбол может достичь прорывных результатов. Эту задачу вице-премьер Ольга Голодец сформулировала на ПМЭФ.

«Давно у нас не было прорывных результатов в футболе, но, мне кажется, мы должны к этому прийти», — сказала она, указав реальный срок достижения результатов. «Это года четыре, может быть, лет пять», – приводит слова вице-премьера «РБК».

Ольга Голодец также прокомментировала проблему легионеров в российских клубах, отметив, что «это должны быть такие вкрапления, которые меняют стиль игры, которые дают серьезную прибавку к мастерству всей команды», но подчеркнула, что на данный момент стоит задача вырастить российскую школу, своих футболистов, волейболистов, пловцов, легкоатлетов, гимнасток.

Напомним, спорт в сферу полномочий Ольги Голодец вошел в мае 2018 года, после её утверждения на посту заместителя председателя правительства, курирующего вопросы культуры и спорта. В ранге вице-премьера Голодец с 2012 года, но до последнего времени к её компетенции относились вопросы здравоохранения, фармацевтики и социальной политики.