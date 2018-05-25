Бизнес-омбудсмен Титов: Муниципалы не должны иметь права чморить бизнес

В 2017 году рост числа уголовных преследований бизнесменов затормозился, заявил на одной из сессий ПМЭФ российский бизнес-омбудсмен Борис Титов. Количество возбужденных дел — более 242 тысяч, по сравнению с 2016 годом это небольшой рост. На 10% меньше стало и арестов — правда, выросло число домашних арестов. Титов провел сравнение: в Германии на стадию предварительного следствия попадают значительно больше бизнесменов, но срок их содержания гораздо меньше.

Кроме того, по его словам, не все благополучно с растущим числом административных расследований. Разрешений на них не требуется, даже муниципальные органы могут их инициировать. «Не каждый муниципал должен иметь право чморить бизнес, – заявил Титов. – Петербургские бизнесмены мне недавно сказали «пока мы не будем огрызаться, добиться результата очень сложно». Так что мы должны нападать».

Борис Титов Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Его слова дополнил Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. «Расскажу анекдот. Играли слоны и муравьи в футбол. Слоны выиграли, а потом говорят: извините, мы вас тут чуть-чуть помяли. Ну ничего, отвечают муравьи, мы тоже правила нарушали. Так это я не про взаимоотношения бизнеса и власти, – заявил он, сорвав аплодисменты. – Любая санкция не от суда является провокацией, и надо на них не поддаваться. А отсидка до суда — это наказание без приговора». Помочь в этом, по мнению депутата, может поддержка третейских судов, работу которых излишне ранее ужесточили, доведя их число в России всего до четырех; а также переход в экономических спорах от наказаний к возмещению ущерба и создание апелляционных и кассационных судов. Резюмируя дискуссию, генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что, по его мнению, рецепт спасения — принцип неотвратимости наказания для всех. «Любой прокурор и любой следователь должен помнить, что этот принцип их тоже касается», – заявил глава Генпрокуратуры.

Тем не менее, как считает Дмитрий Афанасьев из адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», Россия с 2012 года смогла добиться некоторых положительных сдвигов в юридической сфере, в том числе. «За несколько последних лет в три раза выросло использование российского права для заключения сделок. Россия в рейтинге Всемирного банка за 6 лет поднялась с 120-го места на 35-е. Так что не все так плохо. Хотя большинство сделок по-прежнему идут с использованием иностранного права. Запретить его использование бизнес не хочет», – заявил он. По мнению адвоката, еще одной проблемой, тормозящей развитие экономики, стал закон о КИКах — контролируемых иностранных компаниях. «Люди не хотят, согласно этому закону, раскрывать информацию о зарубежных активах. Они скорее готовы рискнуть активами в России, чем семейным капиталом за границей.