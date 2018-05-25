Путин предложил Total стать участником проекта “Северный поток-2”

Президент России Владимир Путин предложил французской компании Total стать участником проекта «Северный поток-2». Об этом он сообщил на сессии диалога России и Франции на Петербургском экономическом форуме 25 мая.

Владимир Путин Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

«Сейчас в «Северном потоке-2» участвуют 5 компаний, Total может стать шестой», – отметил президент. Таким образом он ответил на вопрос представителя французской нефтегазовой организации о возможности инвестиций в России.

По словам Владимира Путина, сейчас европейский рынок стал заметно снижать объем добычи газа. «Выпадающие объемы нужно чем-то заместить, самое экономически выгодное – это российский газ», – отметил глава государства. По его словам, такой вариант не устраивает США, которые также имеют виды на поставку энергоресурсов в Европу.

Президент, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Путин также добавил, что Россия не будет закрывать транзит газа через Украину, если это будет целесообразно.