Путин предложил Total стать участником проекта “Северный поток-2”
Президент России Владимир Путин предложил французской компании Total стать участником проекта «Северный поток-2». Об этом он сообщил на сессии диалога России и Франции на Петербургском экономическом форуме 25 мая.
«Сейчас в «Северном потоке-2» участвуют 5 компаний, Total может стать шестой», – отметил президент. Таким образом он ответил на вопрос представителя французской нефтегазовой организации о возможности инвестиций в России.
По словам Владимира Путина, сейчас европейский рынок стал заметно снижать объем добычи газа. «Выпадающие объемы нужно чем-то заместить, самое экономически выгодное – это российский газ», – отметил глава государства. По его словам, такой вариант не устраивает США, которые также имеют виды на поставку энергоресурсов в Европу.
Путин также добавил, что Россия не будет закрывать транзит газа через Украину, если это будет целесообразно.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников