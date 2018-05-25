На ЗСДфесте будет бесплатный велопрокат

Зарегистрированные участники велопробега на Фестивале ЗСД 2 июня смогут бесплатно арендовать велосипеды и пройти ТО от партнера мероприятия - магазина «ВелоДрайв».

Для аренды велосипеда понадобится только залог – удостоверение личности или 5 тысяч рублей. После велопробега залог вернут в полном объеме.

«ВелоДрайв» привезет велосипеды для участников прямо на площадку фестиваля.

Забронировать двухколесный транспорт заранее можно ЗДЕСЬ

Заявки принимаются до 31 мая. Обратите внимание, количество велосипедов ограничено.

Кроме того, 2 июня в стартовом городке фестиваля ( у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42 ) будет работать станция технического обслуживания «ВелоДрайв», где зарегистрированные участники велопробега смогут бесплатно провести ТО своего велосипеда.

В бесплатное ТО входит:

— Проверка правильного функционирования и регулировка заднего и переднего переключателей.

— Проверка правильного функционирования и регулировка тормозов.

— Проверка рулевой колонки и устранение люфта.

— Проверка и протяжка крепления шатунов.

— Проверка и регулировка давления в шинах.

— Регулировка сиденья.

— Проверка и протяжка педалей.

Массовый велопарад и забег, мастер-классы знаменитых тренеров, лекции от гуру здорового питания, детская зона и кинотеатр с прямой трансляцией велопробега и забега — все это Фестиваль ЗСД. А еще живой арт-объект, частичкой которого станете вы сами. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте "Фестиваля ЗСД": zsdfest.ru. Минимальный возраст участников – 16 лет.

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Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня Города. Инновационный Партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», Гипермаркет О’КЕЙ. Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше, чем за сутки.