На тушение лесных пожаров в Финляндии брошены спасатели, пограничники и военные

Министерство внутренних дел Финляндии 25 мая выпустило предупреждение, в котором говорится, что опасность пожаров в связи с жаркой засушливой погодой высока практически по всей стране.

«По данным Метеорологического института Финляндии, риск пожаров будет расти в течение следующих нескольких дней в большинстве регионов страны», – говорится в сообщении МВД.

В течение мая, по данным министерства, возгораний было гораздо больше обычного. В некоторых местах ресурсы спасательных служб уже задействованы на максимум для тушения пожаров в полях и лесах. Поддержку в виде воздушной техники и сотрудников им также оказывают Пограничная охрана и Вооружённые силы Финляндии. К тушению пожаров также привлекаются местные тракторы.