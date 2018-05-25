Французские бизнесмены подарили Путину синего петуха
Французские бизнесмены вручили Владимиру Путину фигурку синего петуха. Подарок был сделан Пьером Гаттазом, главой движения предприятий Франции во время сессии «Россия – Франция» на ПМЭФ-2018 в качестве благодарности за совместную работу.
Модератор, президент РСПП Александр Шохин, предложил в следующий раз раскрасить фигурку в цвета триколора, напомнив присутствующим, что цвета на флагах России и Франции одинаковые, но идут в разном порядке.
Российский президент, принимая подарок, сообщил, что предпочел бы получить в следующий раз двуглавого орла. «Тогда как промежуточный вариант – это будет двуглавый петух», – пошутил модератор.
Напомним, петух является одним из символов Франции.