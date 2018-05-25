Путин: Я здоров, это мировая экономика беременна

Президент России Владимир Путин считает, что не болеет цифровизацией, а абсолютно здоров. Такое заявление он сделал 25 мая в рамках российско-французского диалога на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

«Господин Шохин (глава Российского союза промышленников и предпринимателей. — Прим. ред.) тут год назад заявил, что я заболел цифровизацией. Так вот, я здоров. Это не я болен, это мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, не болезнь», – заявил глава Российского государства.

Он также призвал французских коллег инвестировать в Россию. «Всего 25 млрд долларов инвестиций со стороны Франции, и это мало. В лидерах у нас сейчас Китай, у которого 86 млрд», – отметил Путин, подчеркнув, что страна добилась макроэкономической стабильности, снизив инфляцию, увеличив золотовалютные резервы и положительный торговый баланс. «Все это в совокупности создает платформу для уверенных действий».