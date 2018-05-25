«Алмаз-Антей» будет производить шельфовое оборудование для «Газпрома»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ПАО «Газпром» в рамках ПМЭФ-2018 днем 25 мая утвердили дорожную карту в области импортозамещения.

Документ рассчитан на период до 2023 года и предполагает разработку и производство концерном «Алмаз-Антей» в интересах «Газпрома» образцов высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа. Полученные образцы оборудования пройдут испытания и сертификацию на соответствие требованиям газовой корпорации. Основной производственной площадкой выбраны Нижегородский машиностроительный завод и завод им. 70-летия Победы в том же регионе.

Ранее концерн в рамках ПМЭФ-2018 уже подписал два соглашения, которые также направлены на позиционирование «Алмаз-Антея» как индустриального партнера для производства гражданской продукции. Одно – с администрацией Приморского края. Этот документ предусматривает оказание содействия в обмене деловыми предложениями и поиске заинтересованных компаний региона для диверсификации промышленного производства. Второе – с Дальневосточным федеральным университетом. Соглашение предусматривает развитие индустриального партнёрства концерна «Алмаз-Антей» и ДВФУ в сфере высокотехнологичных проектов технопарка на острове Русский.

Сотрудничество в области гражданского производства стало главной задачей «Алмаз-Антея» на форуме. Основные направления, в которых предприятие намерено двигаться, – это промышленные технологии, транспорт, медицина, энергетика, связь и ЖКХ. К 2030 году доля невоенной продукции концерна должна доходить до 50% (на данный момент она колеблется в районе 5 – 7%).

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» – одно из крупнейших объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В нем трудятся около 130 тысяч человек. Холдинг три года подряд занимает 11-е место в рейтинге DefenseNews 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых Boeing, LockheedMartin, Raytheon, GeneralDynamics, NorthropGrumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.