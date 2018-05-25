Макрон: Ни одно французское предприятие за 10 лет не ушло из России, несмотря на трудные времена

Ни одно французское предприятие за 10 лет не покинуло российский рынок. Об этом заявил в ходе сессии «Россия – Франция» на ПМЭФ-2018 президент Франции Эммануэль Макрон.

«Когда Россия вошла в рецессию <....>, даже в трудные времена крупные корпорации остались в России», – сказал он. По его словам, французские предприятия нанимают 170 тысяч российских граждан. «Мы занимаем второе место по прямым инвестициям, есть мотивация, чтобы перейти на первое», – добавил он.

Перспективными сферами сотрудничества являются агропром, космическая отрасль, экология.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.