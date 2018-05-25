«Герофарм» построит в Петербурге фармзавод за миллиард

Смольный 25 мая подписал с фармконцерном «Герофарм» соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью порядка 1 млрд рублей. Торжественное подписание состоялось на петербургском стенде ПМЭФ. Речь идёт о заводе по производству фармацевтических субстанций для инновационных лекарственных препаратов. Строить будут в Пушкинском районе. Инвестор в рамках проекта намерен создать в Петербурге около 200 новых рабочих мест, а также обеспечить налоговые поступления в горбюджет за 2017-2021 годы в объеме не менее 746 096 тысяч рублей.

Соглашение закрепляет обязанность ООО «Герофарм» реализовать проект в установленные сроки и за счет собственных и привлеченных средств. Санкт-Петербург, в свою очередь, будет сопровождать проект посредством содействия в решении вопросов, связанных с его реализацией. Завод обещают построить к 2021 году.

Общий объем инвестиций в 1-ю и 2-ю очереди завода составит 3,260 млрд рублей. Первая очередь завода по производству субстанций для оригинальных препаратов запущена в октябре 2017 года, затраты на ее строительство составили 2,2 млрд рублей.

Накануне, 24 мая, было подписано ещё одно соглашение, касающиеся здоровья петербуржцев. ООО «Здоровье города» и Смольный в рамках ПМЭФ заключили соглашение о развитии онлайн-платформы «Мое здоровье». Стартап ставит своей задачей изменить культуру отношения человека к своему здоровью, вовлечь его в заботу о себе. А также обеспечить возможность получать персонализированную информацию о рисках и профилактике социально значимых заболеваний с помощью современных онлайн-сервисов. В апреле основатели платформы заявляли о привлечении около полумиллиона долларов в свой проект.

Средства должны были вложить глава компании, социальный предприниматель Эдуард Бровко, и топ-менеджер одной из крупнейших IT-компании в России КРОК Дмитрий Васильев (он владеет 30% «Здоровье города»).

Однако заявленный сегодня объем гораздо больше, сообщили в комитете по инвестициям. Срок реализации проекта развития – 2018-2020 гг.

С помощью сервиса «Мое здоровье» пользователи имеют возможность записываться на прием к докторам государственных поликлиник по месту регистрации. На текущий момент к платформе подключены все работающие в Санкт-Петербурге поликлиники.

Помимо записи на прием к медицинским специалистам платформу «Мое здоровье» можно использовать для прохождения теста. Основываясь на ответах пользователя, система в автоматическом режиме оценивает риски заболеваемости, после чего рекомендует пользователям обратиться к врачам или сдать соответствующие анализы в рамках ОМС.

Стартап-компания «Мое здоровье» была учреждена Эдуардом Бровко в 2017 году. Компания занимается развитием идеи цифровой медицины. До конца текущего года стартап-компания планирует начать работу на рынках всех субъектов РФ.