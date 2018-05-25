Евросоюз и НАТО требуют от России признать вину по делу о крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский Союз и НАТО потребовали от России «признать ответственность» в крушении «Боинга» MH17 «Малайзийских авиалиний» над Донбассом.

Об этом 25 мая с пометкой «молния» сообщает информационное агентство AFP News. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Я призываю Россию принять ответственность и в полной мере поддержать усилия по установлению истины в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН». Он ссылается на официальные выводы международной следственной группы, согласно которым установка «Бук», из которой был сбит «Боинг», принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России.

Отметим, сегодня же, 25 мая, Австралия и Нидерланды официальные обвинили Россию в крушении «Боинга» MH17 над Донбассом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отвергают все обвинения в свой адрес и не могут доверять выводам объединенной следственной группы о причинах крушения самолета.