Чемпион по кикбоксингу на 22 года прервал карьеру

Двукратный чемпион Европы по кикбоксингу Александр Большаков приговорен к 22 годам колонии за контрабанду наркотиков. Виновным его признали присяжные.

Как сообщает 25 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, на основе вердикта присяжных Санкт-Петербургский городской суд приговорил Большакова за организацию контрабанды из Латинской Америки. Крупные партии наркотиков и психотропных веществ общей массой около 300 килограммов доставлялись через Пулково и российско-финскую границу.

«Большакову назначено наказание в виде лишения свободы на 22 года в колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе.

Его соучастники Станислав Брехов, Евгений Гилани и Алексей Ануфриев, тоже признанные виновными в контрабанде (статья 229.1 УК) и приготовлении к сбыту (статья 228.1 УК), получили от 17 до 22,5 лет.

Александр Большаков был задержан в 2014 году перед чемпионатом мира по кикбоксингу в Голландии. До спортивной карьеры, в которой из 24 боев он выиграл 23, работал в Госнаркоконтроле.