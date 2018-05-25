"Выборгскую" вернули пассажирам

Почти полтора часа продолжалась проверка станции метро Петербурга «Выборгская». Бомбу там не нашли.

В пресс-службе городской подземки днем 25 мая уточнили, что «Выборгскую» открыли в 13.32. Опасности обнаруженный бесхозный предмет не представлял. При этом закрыли вестибюль для пассажиров еще в 12.09. Таким образом, горожане не могли воспользоваться станцией почти полтора часа.

Напомним, что одновременно проверочные мероприятия шли на другой станции первой линии – «Площади Восстания-2» (выход на Московский вокзал). Там ничего опасного тоже не было.