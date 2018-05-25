Лишившие женщину жизни из-за пакета продуктов в Петербурге сядут на 32 года

За разбой и убийство на улице Есенина в Петербурге преступники приговорены к 21 и 11 годам колонии. Решение 25 мая принимала коллегия из трех судей, сроки осужденные проведут в колонии особого режима.

Как сообщает пресс-служба городских судов, за разбой и убийство 21 год лишения свободы получил Станислав Нестеренко. Именно он 10 раз ударил ножом женщину возле парадной 28-го дома по улице Есенина 26 апреля 2016 года. Помимо срока, он должен выплатить миллион рублей как возмещение морального вреда. Его приятель, Андрей Мякишев, забрал из рук убитой пакет с продуктами, который и стал целью выпивших преступников. Суд установил, что в сумке лежало всего 450 рублей. Мякишев приговорен к 11 годам. Оба уже имеют судимости и отбывать срок будут в колонии особого режима.