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25.05.2018 13:24

Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ

Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Магазин КЕЙ

Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений. Подробнее о технологии рассказывает КЕЙ.

К Smart телевизору можно подключить домашний компьютер или внешний жесткий диск с коллекцией фильмов, а самые последние модели имеют специальные программы для работы со смартфонами. У телевизоров есть и своя операционная система, включающая плагины для просмотра мультимедийного контента в интернете, приложения для общения (например, Skype), а также современные игры. Да и обычное телевещание уже давно стало цифровым: с 2012 года стандартом цифрового эфирного вещания в России является DVB-T2, который поддерживается практически всеми современными телевизорами. 

Одним из пионеров продвижения концепции Smart-TV стала компания Samsung, которая в 2011 году представила свой сервис Smart Hub, а также целую линейку основанных на этом сервисе телевизоров. В настоящее время Smart Hub объединяет в себе магазин приложений Samsung Apps, браузер, поиск, Skype и приложение для социальных сетей Social TV с функцией общения в интернете и обсуждения передач во время просмотра. 

Из последних нововведений стоит отметить пульт дистанционного управления Samsung One Remote, позволяющий управлять не только телевизором, но и другими подключенными устройствами. 

Не отстает от Samsung и главный конкурент — компания LG, продвигающая свою собственную систему LG Smart TV. Набор функций у умного телевизора от LG будет примерно такой же: основная работа на сегодняшний день ведется над созданием универсального пульта Magic Remote, который работает в том числе как обычная компьютерная мышь, позволяя выделить и увеличить, например, мелкую деталь на экране. Функция ScreenShare позволит просматривать мобильный телефон или компьютер на экране телевизора как удаленный дисплей. Присутствует и интеграция с популярными контент-провайдерами. Если у вас, например, есть подписка на Netflix — любимые сериалы будут доступны прямо в вашем телевизоре.

 


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Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ

Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
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Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
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24.05.2018 11:12
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