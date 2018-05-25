На Фонтанке груженная грунтом шаланда не выдержала нагрузки

Воду с подтопленного судна откачивали рабочие на Фонтанке напротив Российской национальной библиотеки днем 25 мая.

О кораблекрушении нашему изданию рассказали читатели. Подтопленное судно они засняли с воды. Корма одной из шаланд, которая перевозит поднятый со дна реки грунт, накренилась. Небольшая баржа стояла напротив 36-го дома по набережной реки Фонтанки.

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По предварительной информации, водный транспорт принадлежит ГУП «Ленводхоз», а причиной происшествия стал перегруз. Помощь спасателей работникам предприятия не понадобилась, крен они выправили самостоятельно.