Кремль отрицает причастность России к уничтожению «Боинга» над Донбассом

Россия отвергает обвинения в свой адрес и не может доверять выводам объединенной следственной группы о причинах крушения малайзийского «Боинга» в небе над Украиной. Об этом 25 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия не была включена в следственную группу, и, не имея возможности быть полноправным участником ее работы, мы не знаем, в какой степени можно доверять результатам», – уточнил спикер.

Кремль отвергает обвинения в адрес России, добавил Песков и отметил, что Украина не закрыла воздушное пространство в период военных действий на ее территории.

Россия официально обвинена в инциденте с самолетом Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Украиной 17 июля 2014 года. С таким заявлением 25 мая выступило правительство Нидерландов.

Комплекс «Бук», из которого была запущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. pic.twitter.com/bWcu5d7ZMy — Йохайды!🌍 (@Cargo_master) May 24, 2018

«Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание установки «Бук», из которой был произведен выстрел по самолету. Правительство делает следующий шаг – официально обвиняет в этом Россию», – заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и призвал Кремль принять на себя ответственность и начать сотрудничество для установления истины.

Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер сбит ракетой самоходной установки «Бук», стоявшей на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. В Минобороны заявили, что уничтожившая лайнер ракета произведена в 1986 году, списана не позднее 2011-го и отправлена на утилизацию.

При крушении самолета, выполнявшего рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Среди них – 27 граждан Австралии.