В Финляндии собак стало больше, чем жителей Хельсинки

За последние четыре года число собак в Суоми увеличилось на 11%, тем самым достигнув отметки в 700 тысяч. Об этом 25 мая сообщила Статистическая служба Финляндии.

Число собак превысило количество жителей столицы республики. Еще в 2012 году этих домашних животных насчитывалось 630 тысяч, а сейчас их число выросло до 700.

Кинологическая ассоциация Суоми, в свою очередь, указывает, что зарегистрировано всего 510 тысяч собак, то есть несколько сотен просто не учтены.

Статистический центр отмечает, что эти животные остаются самыми популярными среди финнов – они есть в каждой третьей семье.

На рост числа собак могла повлиять отмена специфического налога, который существовал в Хельсинки до ноября прошлого года. В год владелец домашнего питомца должен был отдать 50 евро, однако 75% просто предпочитали ничего не платить.