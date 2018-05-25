Греф продолжает извиняться за отчет с критикой «Газпрома»

Глава Сбербанка Герман Греф извинился перед главой «Газпрома» за отчет с критикой компании и ее подрядчиков, который был подготовлен аналитиками Sberbank CIB.

«Я лично позвонил и принес извинения и Алексею Борисовичу Миллеру, и всем тем людям[, которые затронуты в отчете аналитиков]», – цитирует издание The Bell Грефа.

Отметим, накануне о принесенных извинениях рассказал бизнесмен Геннадий Тимченко. В отчете, подготовленном аналитиком Александром Фэком, утверждалось, что основными бенефициарами мегапроектов «Газпрома» по строительству трубопроводов являются его подрядчики «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (порядка 50% акций принадлежат Геннадию Тимченко и его семье). Тимченко 24 мая заявил: «Мне лично все равно, я это … не читаю». Глава Сбербанка подчеркнул, что отчет является «безответственностью или сознательной провокацией».

Герман Греф Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Сегодня, 25 мая, Греф, как пишет РБК, уточнил, что увольнение автора отчета Александр Фэка и его начальника, главы аналитического подразделения Sberbank CIB Александра Кудрина, не имеет никакого отношения к политике. Глава Сбербанка заявил, что внимательно изучил отчет и попросил ему предоставить документы, на основании которых он был подготовлен.