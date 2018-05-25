Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением «Семейной ипотеки»

Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением субсидированного ипотечного кредита со ставкой 6%. Средства предоставлены банком «ДельтаКредит».

Группа ЦДС заключила сделку с привлечением субсидированного ипотечного кредита по государственной программе для покупателей с детьми (далее «Семейная ипотека»). Договор участия в долевом строительстве заключен на квартиру в жилом комплексе ЦДС «Московский». Средства предоставлены банком «ДельтаКредит».

Напомним, в рамках программы льготного кредитования семьи, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 гг. родился второй и/или третий ребенок могут получить ипотечный кредит по ставке 6% годовых.

Для семей, в которых родился второй ребенок, ипотечная ставка субсидируется до 6% на 3 года. Для граждан, у которых родился третий ребенок – на 5 лет. По завершении льготного периода, устанавливается ставка в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2%. По состоянию на май 2018 г. ключевая ставка составляет 7,25%. Таким образом, по завершении субсидированного периода кредитования, ставка будет зафиксирована на уровне 9,25% годовых. Срок кредита от 3 до 30 лет, сумма кредита от 500 тыс. рублей до 8 млн. рублей.

Минимальный первоначальный взнос в рамках программы составляет 20% от стоимости недвижимости. Для его оплаты могут быть использованы, в том числе средства материнского (семейного) капитала. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте дом.рф

«Наша компания одной из первых в Санкт-Петербурге реализовала недвижимость при помощи программы субсидированного ипотечного кредитования, – отметила начальник управления кредитования и социальных программ Группы ЦДС Ольга Трошина. – Уверены, что в ближайшее время этот инструмент станет чаще использоваться нашими покупателями, и позволит улучшить жилищные условия максимальному количеству семей. Программа особенно интересна тем, что с ее помощью можно приобрести квартиру во всех наших жилых комплексах, без ограничений по сроку ввода в эксплуатацию и локации».

Справка о ГК «ЦДС»

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