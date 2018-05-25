Жаров: Протокол "Телеграма" и дальнейшие действия нам очевидны, ждите новостей

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в ближайшее время завершить блокировку мессенджера "Телеграм".

Об этом он заявил 25 мая на дискуссии о цифровой инфраструктуре на Петербургском экономическом форуме.

«Блокировка – это процесс. В настоящее время нам очевидно, какой протокол использует "Телеграм", и понятны их дальнейшие действия для обхода блокировки», – заявил Жаров.

Главе Ростелекома Михаилу Осеевскому, который интересовался процессом, он предложил следить за новостями. Также, по мнению Жарова, в США не блокируют "Телеграм", потому что нашли другие пути получения информации: «Основные ключи криптования создавались в США, напомню», – намекнул чиновник.