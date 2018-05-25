Жаров: Протокол "Телеграма" и дальнейшие действия нам очевидны, ждите новостей
Об этом он заявил 25 мая на дискуссии о цифровой инфраструктуре на Петербургском экономическом форуме.
«Блокировка – это процесс. В настоящее время нам очевидно, какой протокол использует "Телеграм", и понятны их дальнейшие действия для обхода блокировки», – заявил Жаров.
Главе Ростелекома Михаилу Осеевскому, который интересовался процессом, он предложил следить за новостями. Также, по мнению Жарова, в США не блокируют "Телеграм", потому что нашли другие пути получения информации: «Основные ключи криптования создавались в США, напомню», – намекнул чиновник.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников