"Росатом" на ПМЭФ договорился развивать отрасль с французским партнерами

АО "РАСУ" («Русатом – Автоматизированные системы управления», предприятие госкорпорации "Росатом") и французская компания Framatome в ходе Петербургского экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании. Еще одна структура госкорпорации, АО "Техснабэкспорт", будет перерабатывать регенерированный уран для Electricite de France SA (EDF).

Подписания прошли 25 мая, на второй день форума. Меморандум "РАСУ" и Framatome говорит о намерениях сторон расширять направления кооперации в сфере поставок автоматизированных систем управления технологическими процессами. Кроме того, согласно рамочным договоренностям, компании будут участвовать в реализации проектов строительства АЭС на глобальных рынках, в области обслуживания и модернизации АЭС, обучения персонала, развития ядерной инфраструктуры, а также поддержки сертификации российского оборудования на соответствие европейским и международным нормам.

Системы управления производства Framatome могут быть интегрированы в зарубежные проекты строительства АЭС "Росатома" с возможностью локализации производства компонентов и систем на площадках предприятий госкорпорации. «Нами уже созданы постоянно действующие рабочие группы, достигнуты договоренности о совместных разработках перспективных решений для реакторов типа ВВЭР и EPR, совместной работе по обучению персонала станций и разработке цифровых обучающих платформ», – сообщил Андрей Бутко, гендиректор АО "РАСУ".

Еще одно российско-французское соглашение подписали трейдинговое предприятие "Росатома" АО "Техснабэкспорт" и Electricite de France SA (EDF). Речь идет о контрактах на переработку и обогащение французского регенерированного урана. Стоимость этой работы оценивается в 1 млрд долларов, срок исполнения – с 2022-го по 2032 год. Переработка регенерированного урана – важный элемент в создании замкнутого топливного цикла и повышения безопасности и экологичности атомной энергетики.

"Французская атомная энергетика по своему размеру вторая в мире после американской. Для нас очень важно понимать, что мы занимаем достаточно существенное место в цепочке поставщиков для французских компаний – как энергокомпаний, так и наших партнеров в секторе переработки ядерных материалов, – рассказал Сергей Полгородник, генеральный директор АО «Техснабэкспорт». – Эта работа ценна для нас тем, что мы раскрываем в полной мере свой научный и технологический потенциал".