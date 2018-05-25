«Ростелеком» хочет взять деньги на закон Яровой с «Гугла» и «Ютуба»
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, отвечая 25 мая в ходе экономического форума на вопрос о том, кто заплатит за выполнение его компанией закона Яровой, признался, что возглавляемый им оператор хочет взять деньги с таких компаний, как «Гугл», «Амазон» и «Ютюб».
«Значительная доля трафика приходится на видео, которое скачивают пользователи. На реализацию закона Яровой потребуются сотни миллионов. Субсидировать деятельность этих глобальных игроков неправильно. Возможный подход – создавать преференции для российских резидентов. Тема интересная. Не надо набрасываться на неё с гиканьем и гаканьем», – сказал президент ПАО «Ростелеком».
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.