«Ростелеком» хочет взять деньги на закон Яровой с «Гугла» и «Ютуба»

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, отвечая 25 мая в ходе экономического форума на вопрос о том, кто заплатит за выполнение его компанией закона Яровой, признался, что возглавляемый им оператор хочет взять деньги с таких компаний, как «Гугл», «Амазон» и «Ютюб».

«Значительная доля трафика приходится на видео, которое скачивают пользователи. На реализацию закона Яровой потребуются сотни миллионов. Субсидировать деятельность этих глобальных игроков неправильно. Возможный подход – создавать преференции для российских резидентов. Тема интересная. Не надо набрасываться на неё с гиканьем и гаканьем», – сказал президент ПАО «Ростелеком».