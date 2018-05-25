Минобороны РФ: Ракета, которую показали международные следователи, была сделана в СССР и давно списана

Ракета, которой якобы сбили «Боинг» MH17 над Донбассом, была произведена в СССР и давно списана. Как передает «РЕН ТВ», об этом 25 мая заявили в Министерстве обороны РФ.

Отметим, о том, что ракета была произведена в 1986 году, говорили еще накануне, 24 мая, когда были обнародованы выводы международной следственной группы. Сегодня же в Минобороны пояснили, что все ракеты этого года выпуска были списаны еще семь лет назад — в 2011 году.

«Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год... после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию. Однако все это, безусловно, касается исключительно российских подразделений ПВО», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, 25 мая Австралия и Нидерланды предъявили официальные обвинения России по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом.