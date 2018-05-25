Минобороны РФ: Ракета, которую показали международные следователи, была сделана в СССР и давно списана

Еще
16:24 25.05.2018
Пришлите свою новость!
16:21
Макрон: Совбез ООН должен помочь в устранении торговой напряженности
16:07
Путин: Россия будет расширять пространство свободы
16:06
В «Газпром нефти» назвали справедливую цену нефти
16:02
На последнем звонке в Перми «мертвый» голубь подвел школьника
15:58
БГ даст бесплатный концерт накануне Дня города
15:53
Макрон предложил Путину брать пример с Пьера Безухова
15:46
Рекультивацией Новоселок займется реконструктор Муринского парка
15:42
«Алмаз-Антей» будет производить шельфовое оборудование для «Газпрома»
15:40
Кировский завод потратит больше миллиарда на техническое перевооружение
15:36
Путин: Санкционные войны подрывают мировую экономику
15:25
Жаров ждет нового, «пресекательного» закона для «Яндекса» и Google
15:09
Продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, сдался полиции
15:07
Ольга Голодец определила срок “прорывных результатов” в российском футболе
14:52
Бизнес-омбудсмен Титов: Муниципалы не должны иметь права чморить бизнес
14:46
Путин предложил Total стать участником проекта “Северный поток-2”
14:46
На ЗСДфесте будет бесплатный велопрокат
14:32
Французские бизнесмены подарили Путину синего петуха
14:25
Евросоюз сообщил российскому бизнесу об ужесточении мер по защите персональных данных
14:21
Путин: Я здоров, это мировая экономика беременна
14:05
Макрон: Ни одно французское предприятие за 10 лет не ушло из России, несмотря на трудные времена
14:03
«Герофарм» построит в Петербурге фармзавод за миллиард
14:02
"Росатом" на ПМЭФ договорился развивать отрасль с французским партнерами
13:59
Евросоюз и НАТО требуют от России признать вину по делу о крушении «Боинга» над Донбассом
13:50
Чемпион по кикбоксингу на 22 года прервал карьеру
13:45
На Фонтанке груженная грунтом шаланда не выдержала нагрузки
13:36
"Выборгскую" вернули пассажирам
13:32
Лишившие женщину жизни из-за пакета продуктов в Петербурге сядут на 32 года
13:30
Вход на "Площадь Восстания" с Московского вокзала открыли
13:25
Кремль отрицает причастность России к уничтожению «Боинга» над Донбассом
13:14
Греф продолжает извиняться за отчет с критикой «Газпрома»
12:58
Жаров: Протокол "Телеграма" и дальнейшие действия нам очевидны, ждите новостей
12:50
Вход на "Площадь Восстания" с Московского вокзала закрыт
12:42
«Ростелеком» хочет взять деньги на закон Яровой с «Гугла» и «Ютуба»
12:39
Минобороны РФ: Ракета, которую показали международные следователи, была сделана в СССР и давно списана
12:37
Уилл Смит исполнил официальный гимн ЧМ-2018
12:33
Глава Сбербанка заявил, что в России надо реформировать систему госуправления
12:21
Большой велопарад скажется на движении в Петербурге
12:20
«Выборгская» закрыта на проверку
12:18
Новым владельцем "Йокерита" может стать его бывший нападающий
12:16
«ПетербургГаз»: Пожар на Пискаревском с газом не связан
12:07
«Классика на Дворцовой» раскрыла секреты видеоконтента
12:03
МЧС приведено в повышенную готовность до конца Мундиаля
11:59
«Ночлежка» расскажет на ПМЭФ о прачечной для бездомных
11:50
Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе «Боинга» над Донбассом
11:40
Россия и Финляндия будут работать над «умными автомобилями» вместе
11:36
Москва тоже отпразднует День рождения Петербурга
11:23
Юная петербурженка сбежала из дома к Путину
11:11
Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам
11:05
Кортежи создали гудящие пробки в центре Петербурга
11:02
Силуанов: Подоходный налог не повысят, но это не точно
11:00
Кудрин: Правительство — это «тигр, который готовится к прыжку»
10:51
Жаров: Все последние теракты в России координировались через Telegram, Дуров прячется за живым щитом
10:45
В Таврическом покажут любовь к футболу и котам
10:41
Игорь Сечин признал, что сланцевая нефть в США "вступила в этап зрелости"
10:31
Сечин: Треть мирового предложения нефти находится под санкциями
10:27
В квартире на Пискаревском взорвался газ
10:13
Глава пожарного надзора Кемерово задержан вслед за своим начальником
10:10
Петербург поднялся на 4-е место в рейтинге АСИ
10:05
Бомбу на «Площади Восстания» не нашли
10:03
Полицейский Кронштадта запрыгнул на ходу в угнанный самосвал «Вольво»
09:59
У петербургского коллекционера украли серию книг по 100 тысяч каждая
09:54
Строители Nord Stream-2: тоннель под Кургальским заказником вредит экологии
09:54
Руководство кемеровского ГУ МЧС привлекли по делу «Зимней вишни»
09:46
В Петербурге бизнесмену вонзили нож в грудь
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
25.05.2018 12:39

Минобороны РФ: Ракета, которую показали международные следователи, была сделана в СССР и давно списана

Ракета, которой якобы сбили «Боинг» MH17 над Донбассом, была произведена в СССР и давно списана. Как передает «РЕН ТВ», об этом 25 мая заявили в Министерстве обороны РФ.

Отметим, о том, что ракета была произведена в 1986 году, говорили еще накануне, 24 мая, когда были обнародованы выводы международной следственной группы. Сегодня же в Минобороны пояснили, что все ракеты этого года выпуска были списаны еще семь лет назад — в 2011 году.

«Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год... после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию. Однако все это, безусловно, касается исключительно российских подразделений ПВО»,  — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, 25 мая Австралия и Нидерланды предъявили официальные обвинения России по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом.

Справка:

24 мая международная следственная группа заявила, что самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит из установки «Бук», поступившей из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. В Минобороны РФ заявили, что отечественные зенитные ракетные комплексы вообще никогда не пересекали границу с Украиной. Российские военные считают, что самолет был сбит из украинского «Бука».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.

Россия отрицала причастность к ракетному удару и выдвигала альтернативные версии, в том числе уничтожение самолета силами ВВС Украины.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24

Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ

Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
ГК «ЦДС»
25.05.2018 12:51

Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением «Семейной ипотеки»

Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением субсидированного ипотечного кредита со ставкой 6%. Средства предоставлены банком «ДельтаКредит».
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40

СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин: Россия будет расширять пространство свободы
На последнем звонке в Перми «мертвый» голубь подвел школьника
Продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, сдался полиции
Бизнес-омбудсмен Титов: Муниципалы не должны иметь права чморить бизнес
Евросоюз сообщил российскому бизнесу об ужесточении мер по защите персональных данных
Минобороны РФ: Ракета, которую показали международные следователи, была сделана в СССР и давно списана
МЧС приведено в повышенную готовность до конца Мундиаля
Жаров: Все последние теракты в России координировались через Telegram, Дуров прячется за живым щитом
Глава пожарного надзора Кемерово задержан вслед за своим начальником
Руководство кемеровского ГУ МЧС привлекли по делу «Зимней вишни»
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
«Кто оскорбит мостростроителей, с тем разберутся»
Петербургу аукнулись хабаровские живодерки
Санкции не лишат Вексельберга яиц Фаберже
«Торговая война» США и Китая мимо России. Пока
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
"Венесуэла похожа на Россию 90-х"
Миллион евро разлучил почетного судью и сына
Тест-викторина: «Что вы знаете о полярниках и Арктике?»
Земля и люди. Что еще нужно религиям
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Французские бизнесмены подарили Путину синего петуха

На ЗСДфесте будет бесплатный велопрокат

На Фонтанке груженная грунтом шаланда не выдержала нагрузки

Новости компаний
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
ГК «ЦДС»
25.05.2018 12:51
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением «Семейной ипотеки»
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением субсидированного ипотечного кредита со ставкой 6%. Средства предоставлены банком «ДельтаКредит».
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40
СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК «ЦДС»
24.05.2018 11:58
Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово
В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
АО «Строительный трест»
21.05.2018 14:21
Открыты продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР
Компания «Строительный трест» объявляет о старте продаж квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР, расположенном на юго-западной границе Петербурга и Ленинградской области.
Setl City
18.05.2018 17:00
В ЖК «МореОкеан» ведутся кровельные работы в первом детском саду
Setl City приступила к устройству кровли встроенно-пристроенного детского сада в первом корпусе ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга с плановым сроком сдачи – 2 квартал 2019 года
фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
17.05.2018 10:18
Весеннее обновление. Новинки паровозных путешествий компании «РЖД Тур»
Пробуждение природы весной, преддверие теплых летних дней вдохновило компанию «РЖД Тур» на обновление линейки паровозных туров.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.