Минобороны РФ: Ракета, которую показали международные следователи, была сделана в СССР и давно списана
Ракета, которой якобы сбили «Боинг» MH17 над Донбассом, была произведена в СССР и давно списана. Как передает «РЕН ТВ», об этом 25 мая заявили в Министерстве обороны РФ.
Отметим, о том, что ракета была произведена в 1986 году, говорили еще накануне, 24 мая, когда были обнародованы выводы международной следственной группы. Сегодня же в Минобороны пояснили, что все ракеты этого года выпуска были списаны еще семь лет назад — в 2011 году.
«Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год... после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию. Однако все это, безусловно, касается исключительно российских подразделений ПВО», — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, 25 мая Австралия и Нидерланды предъявили официальные обвинения России по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом.
Справка:
24 мая международная следственная группа заявила, что самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит из установки «Бук», поступившей из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. В Минобороны РФ заявили, что отечественные зенитные ракетные комплексы вообще никогда не пересекали границу с Украиной. Российские военные считают, что самолет был сбит из украинского «Бука».
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.
Россия отрицала причастность к ракетному удару и выдвигала альтернативные версии, в том числе уничтожение самолета силами ВВС Украины.