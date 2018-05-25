Глава Сбербанка заявил, что в России надо реформировать систему госуправления

Президент Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопрос, что нужно делать новому правительству на этот год, заявил, что в первую очередь нужно реформировать неповоротливую, устаревшую систему госуправления.

– Мы должны мыслить результатами, а не процессами. Сегодня вся система заточена на процесс, а не результат. Сегодня чиновнику выгодно не принимать решение, тем более ошибочное решение. Сегодня такое количество проверяющих органов, и за решение можно расплатиться самым жестоким образом, и люди боятся принимать решение. Не страшно, что совершают ошибки, страшно, что они не исправляются, – отметил Греф во второй день ПМЭФ-2018, который 25 мая проходит в Петербурге.

Еще ключевые аспекты, по его словам, — кадры и взаимодействие. Нужны новые лидеры и развитие горизонтальных связей между ведомствами, сейчас он считает, что в ведомствах построены «колодцы» и на принятия решений уходят годы. Нужны автономные команды, лидеры без должности.

Система управления кадрами — одна из ключевых задач. Это миллионы людей, и постановка перед ними KPI – это ключевая задача. Без этого я не верю, что можно внедрить какой-то проектный подход или любой другой. Эмпатия, честность, ответственность должны стать неотъемлемыми чертами каждого госслужащего.