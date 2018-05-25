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25.05.2018 12:16

«ПетербургГаз»: Пожар на Пискаревском с газом не связан

Специалисты газораспределительной компании «ПетербургГаз» осмотрели сгоревшую квартиру в Калининском районе Петербурга и не нашли повреждений на оборудовании. 

Как 25 мая сообщает пресс-служба компании, бригада службы была на месте пожара, который произошел накануне на Пискарёвском проспекте, 10. Специалисты проверили все газовые коммуникации и не нашли повреждений. В районном управлении МЧС подтвердили, что происшествие не связано с газом. Причины пожара, в котором погибли два человека, выясняются.

Двухкомнатная квартира на четвертом этаже в доме №10 по Пискаревскому проспекту загорелась в четверг, 24 мая, в половине седьмого утра. Местные жители слышали хлопки, и предварительно пожар связали с газом. Спасаясь от огня и дыма, из окна выпрыгнул 24-летний молодой человек. Оставшиеся в квартире его мать и бабушка погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

 


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